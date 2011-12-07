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С татарстанской пловчихи Вероники Андрусенко сняли обвинения в использовании допинга на Олимпиаде

Ранее сообщалось, что российских пловцов Александра Кудашева (Самарская область) и Веронику Андрусенко (Татарстан) временно отстранили от участия в Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил

Сегодня стало известно, что апелляция олимпийских спортсменов из России была удовлетворена Спортивным арбитражным судом (CAS). Все обвинения в отношении россиян были сняты.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников отметил, что он рад такому исходу ситуации, так как российские олимпийцы не действительно не использовали никаких допинговых препаратов в своей подготовке к Олимпиаде.

Теперь Андрусенко и Кудашев официально могут продолжить подготовку вместе с олимпийской командой России, с которой в скором времени отправятся в столицу Японии.

КВ
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