С татарстанской пловчихи Вероники Андрусенко сняли обвинения в использовании допинга на Олимпиаде

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Сегодня стало известно, что апелляция олимпийских спортсменов из России была удовлетворена Спортивным арбитражным судом (CAS). Все обвинения в отношении россиян были сняты.
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников отметил, что он рад такому исходу ситуации, так как российские олимпийцы не действительно не использовали никаких допинговых препаратов в своей подготовке к Олимпиаде.
Теперь Андрусенко и Кудашев официально могут продолжить подготовку вместе с олимпийской командой России, с которой в скором времени отправятся в столицу Японии.