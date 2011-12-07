«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» на Кубке чемпионов

В Казани стартовали матчи предсезонного турнира Кубок чемпионов. В первой встрече сошлись «Магнитка» и «Салават Юлаев».

Первый период остался за «Металлургом» — номинальные хозяева реализовали большинство, усилиями Сергея Плотникова, и удвоили счёт благодаря шайбе Богдана Потехина. Во втором периоде «Магнитка» реализовала ещё одно большинство, но уфимский клуб размочил счёт. На этот гол Магнитогорск ответил шайбой Максима Карпова — 4:1.

В третьем периоде «Салават» реализовал три большинства и восстановил статус-кво. Однако за полторы минуты до финальной сирены Тейлор Бек кистевым броском поразил дальнюю девятку ворот Метсолы — 5:4.