С пивком потянет: чем запомнился Иван Игнатьев в «Рубине»

Зачем ехать в Европу, если Европа и так рядом?

Молодой, талантливый, с большим потенциалом — эти и многие другие эпитеты в адрес нападающего «Краснодара» Ивана Игнатьева расточали футбольные тренеры и эксперты менее двух лет назад, когда воспитанник «горожан» переходил в «Рубин» Слуцкого. Тогда пресс-служба двукратных чемпионов России выпустила креативный ролик о трансфере форварда в Казань.

Теперь, спустя 2157 игровых минут и 33 сыгранных матча в футболке казанцев, фигура Игнатьева явно утратила свое очарование. Скромная цифра «3» в графе «забитые мячи» за все время пребывания в «Рубине» и проблемы с дисциплиной сначала усадили игрока на лавку, а теперь и вовсе отправляют в аренду в «Урал» или не хватающий звезд с неба бельгийский «Зюльте-Варегем». И это несмотря на травму единственного номинального форварда команды Деспотовича (прямого конкурента на позицию Игнатьева). Пожалуй, теперь уже можно смело утверждать — Слуцкий более не рассчитывает на 22-летнего игрока, а трансфер Ивана в другой клуб практически невозможен без серьезнейших финансовых потерь.

Однако, фигура молодого нападающего «Рубина» любопытна не только игровой статистикой, но и сопутствующими курьезными ситуациями. Сегодня мы постараемся вспомнить самые яркие моменты, связанные с Иваном Игнатьевым за то время, что он провел в составе команды из столицы Татарстана.

ДТП в центре города и штрафы за нарушение ПДД

В сентябре 2020 года Игнатьев попал в неприятную историю. На Профсоюзной улице в самом центре города он стал участником ДТП, о котором спустя считанные минуты знала не только вся Казань, но и Россия. Причиной такой громкой огласки стала, как бы абсурдно это ни звучало, не сама авария (в которой, отметим, Иван выступил в роли потерпевшего), а дополнительные подробности, сопровождавшие данное происшествие.

Достаточно быстро в СМИ распространилась информация о том, что Игнатьев за последний год в качестве водителя стал фигурантом 174 эпизодов нарушения ПДД.

Справедливости ради стоит отметить, что ни одного просроченного штрафа за бывшим игроком «Краснодара» не числилось, но само их количество создало крайне негативный общественный резонанс. Получилось как в том анекдоте, когда «ложки нашлись, а осадочек все же остался».

Танец с бутылкой пива на Мальдивах

Настоящий взрыв негодования у болельщиков (не только «Рубина») вызвало видео с участием Игнатьева, на котором он танцует на белоснежном песке заграницей с бутылкой пива в руке. Опубликовав данное видео в своем Instagram-аккаунте, молодой нападающий «рубиновых» довольно быстро его удалил, но, как говорится, «интернет помнит все».

Свой комментарий по поводу данной ситуации дал даже известный итальянский журналист Стефано Конфорти.

«Игнатьев стоил „Рубину“ около 7 млн. евро. Игнатьев забил 3 гола за 12 месяцев, причем все с пенальти. Игнатьев танцует в отпуске с бутылкой пива. Что не так с некоторыми игроками?», — вопрошал Конфорти.

Удаление в матче с «Локомотивом»

Последний (на данный момент) матч с «железнодорожниками» подопечные Слуцкого никак не должны были проигрывать. Ничейная игра в первом тайме складывалась даже с небольшим перевесом в сторону «Рубина».

Клуб из столицы Татарстана проиграл ту встречу со счетом 1:3, а переломным моментом стало удаление Ивана Игнатьева за вторую желтую карточку. На первых минутах второго тайма форвард казанцев совершил совершенно необоснованный и, прямо скажем, глупый фол в центре поля, оставив команду в меньшинстве.

На послематчевой конференции Слуцкий был в ярости: «Мы никак сегодня не должны были проигрывать. Главная претензия к Игнатьеву — когда у тебя есть жёлтая карточка и тебе в перерыве несколько раз говорят, что надо быть аккуратным, то очень странно вбегать в человека, который уже две минуты назад отдал передачу. Наверное, он меня не услышал. Может, я не так ему объяснил — тоже вариант».

Позже Игнатьев принес официальные извинения команде и болельщикам, но легче не стало, да и очков в копилке клуба не прибавилось.

Реклама «Волжанки»

Официальный партнер «Рубина» минеральная вода «Волжанка» облюбовала Игнатьева в качестве лица своих рекламных кампаний. 22-летний нападающий чаще других появлялся в рекламных публикациях с бутылочкой воды на фоне зеленого газона.

Сам Игнатьев в какой-то момент даже выложил в сторис своего Instagram фото со спонсорским продуктом с сопровождающим ироничным комментарием о том, что игрока (якобы) взяли в клуб, чтобы рекламировать «Волжанку». Благо с самоиронией у Ивана все в порядке.

Новогодний Игнатьев в роли дерева

Завершить тему самоиронии и ярких моментов, связанных с воспитанником «горожан», хочется грандиозным новогодним роликом пресс-службы «Рубина» с кучей различных отсылок к топ-клубам России.

В этом музыкальном клипе Иван Игнатьев предстал перед публикой танцующим в искрометном костюме елки, на которую одноклубники вешают гирлянды.

На всякий случай объясним, что ирония заключается в том, что в футбольной среде игрока, который долгое время выступает на довольно низком уровне, могут троллить называя «деревянным» или «деревом». Именно эта отсылка к малой результативности футболиста в «Рубине» и была продемонстрирована в ролике.

И вновь отдадим должное смелости молодого нападающего, который не побоялся показаться перед многотысячной публикой на YouTube в столь необычном амплуа. Вне зависимости от того, отправится ли Игнатьев в аренду или останется защищать цвета «Рубина», хочется надеяться, что он сможет реанимировать свою карьеру в качестве пусть уже и не «молодого и подающего надежды», но добротного нападающего высокого уровня.