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«Ак Барс» обыграл «Металлург» во втором матче Кубка чемпионов

Подопечные Дмитрия Квартального одержали победу в каждом из трех периодов.

Сегодня на льду «Татнефть Арены» состоялся второй матч TANECO Кубка чемпионов, в котором «Ак Барс» встретился с «Металлургом». Хозяевам удалось добиться уверенной победы над командой из Магнитогорска. Итоговый счет встречи — 5:2.

В составе «барсов» отличились Коваленко, Кэмпфер, Кагарлицкий, Воронков и Лукоянов.

Любопытно отметить, что «Ак Барс» одержал верх над «магниткой» в каждом из трех периодов (2:1, 1:0, 2:1)

Напомним, что следующий матч в рамках Кубка подопечные Квартального проведут 21 августа против «Салавата Юлаева». Стартовый свисток к началу «зеленого дерби» будет дан в 17:00. 

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