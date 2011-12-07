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Академия «Ак Барса» привезет в Альметьевск юношеские команды топ-клубов страны

Турнир пройдет с 23 по 27 августа.

Хоккейный клуб «Нефтяник» и «Академия хоккея Ак Барс» при поддержке «Татнефти» проведут предсезонный турнир в Альметьевске. Он пройдет с 23 по 27 августа.

В «Кубке «Академии хоккея Ак Барс» примут участие восемь молодежных команд академий топ-клубов страны: «Авангард» (Омск), «Ак Барс» (Казань), «Динамо» (Казань), «Динамо» (Москва), «Локомотив» (Ярославль), «Нефтяник» (Альметьевск), «Салават Юлаев» (Уфа) и «СКА-Стрельна» (Санкт-Петербург).

Турнир стартует с групповой стадии, в которой команды будут распределены на две группы. Далее будут проведены стыковые матчи, а затем финальные игры.

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