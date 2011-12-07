Болельщики «Рубина» смогут попасть на матч с «Химками» бесплатно

Согласно постановлению Губернатора Московской области и рекомендации Роспотребнадзора посетить матч смогут до 1000 болельщиков. Как сообщает telegram-канал футбольного клуба «Рубин» с ссылкой на telegram-канал «Фанаты Рубина», вход будет осуществляться на сектор B2, вход № 11.

Для болельщиков «Рубина» выделено 50 билетов, их можно будет получить в воскресенье с 19:00 до начала матча. Для того, чтобы пройти на стадион потребуется отрицательный ПЦР тест или QR-код сертификата о вакцинации.

Также попробовать приобрести билеты можно на сайте tickets.fckhimki.com.

Билетный центр ФК «Химки» расположен в кассах стадиона № 9 и № 10, напротив входных групп № 2 и № 3.