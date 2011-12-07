Данис Зарипов вернется на лед в матче против магнитогорского «Металлурга»

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Казанский «Ак Барс» объявил стартовый состав на матч против магнитогорского «Металлурга». В состав команды вернулся капитан команды Даниса Зарипова. Эта игра станет для него первой в этом межсезонье.
Дмитрий Квартальнов выставил на матч следующий состав:
Бобков (Ахтямов)
Кагарлицкий — Галимов — Тарасов
Хенкель — Кэмпфер
Воронков (А) — Уил — Коваленко
Рукавишников — Юдин
Панюков — Линдхольм — Сафонов
Адамчук — Лямкин
Лукоянов — Бурмистров (А) — Зарипов ©
Янчевский — Крутов
Игра проходит в рамках второго тура TANECO Кубок чемпионов. В первом туре казанский клуб уступил питерскому «СКА» со счетом 2:3. Магнитогорцы обыграли «Салават Юлаев» из Уфы — 6:4.
Встреча «Ак Барс» — «Металлург» (Магнитогорск) начнется в 19:00 на «Татнефть арене».