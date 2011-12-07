Данис Зарипов вернется на лед в матче против магнитогорского «Металлурга»

Казанский «Ак Барс» объявил стартовый состав на матч против магнитогорского «Металлурга». В состав команды вернулся капитан команды Даниса Зарипова. Эта игра станет для него первой в этом межсезонье.

Дмитрий Квартальнов выставил на матч следующий состав:

Бобков (Ахтямов)

Кагарлицкий — Галимов — Тарасов

Хенкель — Кэмпфер

Воронков (А) — Уил — Коваленко

Рукавишников — Юдин

Панюков — Линдхольм — Сафонов

Адамчук — Лямкин

Лукоянов — Бурмистров (А) — Зарипов ©

Янчевский — Крутов

Игра проходит в рамках второго тура TANECO Кубок чемпионов. В первом туре казанский клуб уступил питерскому «СКА» со счетом 2:3. Магнитогорцы обыграли «Салават Юлаев» из Уфы — 6:4.

Встреча «Ак Барс» — «Металлург» (Магнитогорск) начнется в 19:00 на «Татнефть арене».