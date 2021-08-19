Денис Казанский: «Этот сезон будет ключевым для Квартального»

Меньше двух недель остается до старта очередного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Пока же в Казани проходит предсезонный турнир «TANECO Кубок чемпионов», которому предшествовал Форум чемпионов. В один день в столице Татарстана оказалось большое количество топовых спикеров: главный редактор Sports.ru Владислав Воронин, арт-директор студии Quberten Михаил Антипин, по видео-конференции Zoom участники и зрители мероприятия могли послушать выступления главы направления «спорт и музыка» кинокомпании Fulwell73 Ричарда Томпсона, вице-президента по стратегическим партнерствам Pico Group Ярона Тальпаза и многих других.

Форум провел известный спортивный телекомментатор Денис Казанский. Корреспонденту издания «Казанские ведомости» Всеволоду Довгополову удалось задать ему несколько вопросов об «Ак Барсе».

«Квартальному нужно давать результат уже в этом сезоне»

Во время беседы с журналистом нашего издания Денис Казанский сразу отметил, что он не следил за хоккейным межсезоньем из-за Олимпийских игр в Токио, но акцентировал внимание на фигуре главного тренера команды, представляющей столицу Татарстана:

«Я могу сказать только одно, что в этом сезоне на Дмитрии Квартальном будет невероятное давление. Он отработал предыдущий год и провел полноценную кампанию, в том числе и трансферную, в благоприятном режиме, так как ему доверяли, его не дергали. В прошлом сезоне команда не выиграла Кубок Гагарина, до этого была история с пандемией. Сейчас третий год, когда уже нужно давать результат, поэтому ощущение того, что этот сезон будет ключевым, я думаю, у Квартального есть. Посмотрим, как он это обратит: в свою пользу или против себя, ведь давление — это всегда очень тяжело».

«У Дмитрия Воронкова есть все шансы попасть на Олимпийские игры в Пекине»

Во время этого сезона состоятся зимние Олимпийские игры в Пекине. Спортивный телекомментатор подчеркнул, что у «барсов» есть игроки, способные побороться за путевку в столицу Поднебесной.

«До февраля еще огромное количество времени. Если бы Олимпиада была завтра, то теоретически 2-3 человека могли бы попасть в состав сборной. Тот же Воронков — такие бойцовские качества точно нужны нашей национальной сборной. Но самый главный вопрос в том, кто из тренеров повезет команду в Пекин. Непонятно, какие требования будут у тренера, под какую модель будут набирать хоккеистов. Слишком много неизвестных, чтобы давать какие-то конкретные ответы».

Стоит отметить, что на прошлой зимней Олимпиаде в Пхенчхане сборная России завоевала золотые медали. Игроков из «Ак Барса» в составе команды не было. В этом же сезоне игрокам казанского клуба предстоит бороться за попадание в состав сборной не только с теми, кто играет во внутреннем чемпионате, но и теми, кто играет в НХЛ.

Первый блин комом: как «Ак Барс» провел свой первый домашний матч

Кроме самого форума, в Казань вернулся и сам хоккей. На турнире «TANECO Кубок чемпионов» играют: «Ак Барс», «Металлург», «Салават Юлаев» и СКА. Пока предсезонная подготовка складывается для подопечных Дмитрия Квартального не лучшим образом. Команда только вернулась с мемориала имени Ивана Ромазана, который проводился в Магнитогорске. Подопечные Дмитрия Квартального смогли одержать там одну победу в четырех матчах.

Для болельщиков казанского клуба есть и хорошие новости, после повреждения вернулся в строй один из лидеров команды Дмитрий Воронков, а легенда «Ак Барса» и капитан команды Данис Зарипов, по сообщению пресс-службы «Ак Барса», также будет готов принять участие в турнире «TANECO Кубок чемпионов».

Первый же матч «барсы» провели против питерского СКА. Игра запомнилась большим количеством ненужных удалений со стороны казанцев (все три шайбы «Ак Барс» пропустил именно в меньшинстве). Матч прошел в бескомпромиссной борьбе и довольно на высоких скоростях, что редкость для предсезонного турнира. Как итог, победителем этого противостояния вышла команда из Санкт-Петербурга. Итоговый счет на табло — 2:3 в пользу гостей. Но это, как оказалось, было еще не все. Согласно регламенту турнира, прошла и послематчевая серия буллитов, где питерцы вновь оказались сильнее — 1:4.

Стоит признать, что игра на «Татнефть Арене» вчера была равной. Команда Дмитрия Квартального прошла тяжелую предсезонную подготовку, где было слишком много поражений. Но последний матч показал, что команда к чемпионату все же готова.

Континентальная хоккейная лига стартует 1 сентября матчем между московским ЦСКА и омским «Авангардом». Казанский «Ак Барс» свой первый матч проведет 2 сентября против «Йокерита» (Хельсинки). Матч начнется в 19:00 на «Татнефть Арене».