Хавбек «Спартака» Остон Урунов вернется в «Уфу»

Полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов в скором времени подпишет контракт с «Уфой» и вернется в столицу Башкортостана, сообщает Sport24. По неофициальной информации, соглашение будет подписано на правах аренды.

Отметим, что Урунов перешел в стан «красно-белых» прошлым летом. Генеральным директором московского клуба в то время был Шамиль Газизов, который был знаком с игроком по совместной работе в «Уфе».

Действующий контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявлял, что хавбек будет заявлен за «Спартак-2», выступающий в ФНЛ, если не появится предложений о его продаже или аренде другими клубами.