Сквер в Казани назвали в честь митрополита Андриана

В честь митрополита Андриана в Вахитовском районе Казани назвали сквер, располагающийся в границах улиц Петербургской, Старообрядческой и Ульянова-Ленина. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Скончался митрополит Андриан во время крестного хода в Кировской области в августе 2005 года. Перед смертью он возглавлял Русскую православную старообрядческую церковь с титулом Митрополит Московский и всея Руси.

Решение о наименовании сквера было принято после обращения Казанско-Вятской епархии РПСЦ и рекомендаций Комиссии по топонимике муниципалитета. Постановление опубликовано в Сборнике документов и правовых актов Казани.