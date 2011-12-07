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Казанские динамовцы стартовали на Кубке России с поражения

На проходящем в Ульяновске первом этапе розыгрыша Кубка России по хоккею с мячом казанские динамовцы в первом матче неожиданно крупно уступили сыктывкарскому «Строителю» - 2:6.
У казанцев отличились Денис Слаутин и Игорь Ларионов. Ключевым моментом матча стало удаление с поля казанца Игоря Батманова. Зато во второй игровой день казанские динамовцы сыграли вничью с красногорским «Зорким» - 4:4. Дважды казанцы отрывались от соперника на два мяча, но оба раза красногорцы наших ребят догоняли. Дублем у динамовцев отметился Сергей Обухов, по разу забили Егор Егорычев и Дмитрий Вахрушев.
КВ
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