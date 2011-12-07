Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Локомотив» крупно уступил в стартовом матче Лиги чемпионов «Галатасараю»

В первом матче Лиги чемпионов московский «Локомотив» на выезде крупно проиграл турецкому «Галатасараю» - 0:3 (0:1).
Не сказать, что дело было для москвичей так уж безнадежно, но выяснилось, что уступая во многих компонентах игры, нынешний состав железнодорожников характера проявить не может. На фоне «Галатасарая» команда Юрия Семина выглядела второразрядной командой, не наиграв даже на один гол.В другом матче этой группы немецкий клуб «Шальке-04» дома сыграл вничью с португальским «Порту» - 1:1.
КВ
Лента новостей