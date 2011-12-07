«Локомотив» крупно уступил в стартовом матче Лиги чемпионов «Галатасараю»

Не сказать, что дело было для москвичей так уж безнадежно, но выяснилось, что уступая во многих компонентах игры, нынешний состав железнодорожников характера проявить не может. На фоне «Галатасарая» команда Юрия Семина выглядела второразрядной командой, не наиграв даже на один гол.В другом матче этой группы немецкий клуб «Шальке-04» дома сыграл вничью с португальским «Порту» - 1:1.