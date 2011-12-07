Сборная России уступила сборной Сербии в заключительном матче первого группового раунда

И вновь наша команда ничего не могла поделать с подачей соперника, да и в атаке совершенно расстроилась игра у Клюки и Михайлова. В первых двух партиях россияне вели 15:10, но выиграть смогли лишь одну. И на тай-брейке россияне долго лидировали (5:1, 7:2), но немыслимым образом уступили – опять потеря концентрации в решающий момент. Теперь во втором этапе, который наши начнут 21 сентября в Милане, придется сыграть с Италией, Голландией и Финляндией. Календарь игр станет известен позднее.