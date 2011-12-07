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Сборная России уступила сборной Сербии в заключительном матче первого группового раунда

Волейболисты сборной России на чемпионате мира в итальянском Бари уступили сборной Сербии на тай-брейке – 2:3 (21:25, 26:24, 17:25, 25:22, 12:15).
И вновь наша команда ничего не могла поделать с подачей соперника, да и в атаке совершенно расстроилась игра у Клюки и Михайлова. В первых двух партиях россияне вели 15:10, но выиграть смогли лишь одну. И на тай-брейке россияне долго лидировали (5:1, 7:2), но немыслимым образом уступили – опять потеря концентрации в решающий момент. Теперь во втором этапе, который наши начнут 21 сентября в Милане, придется сыграть с Италией, Голландией и Финляндией. Календарь игр станет известен позднее.
КВ
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