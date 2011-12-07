Андреас Дрейер: Уровень «Рубина» выше, чем я ожидал

Андреас Дрейер после матча с «Уралом» дал интервью для датского издания bold.dk. Новичок «Рубина» рассказал, как он переходил в казанский клуб, нравится ли ему новый город, и зачем он перешел в стан двукратных чемпионов России.

«Меня немного удивило, что «Мидтъюлланд» хотел продать меня»

— Я давно знал, что «Рубин» интересуется мной, но меня немного удивило то, что «Мидтъюлланд» хотел продать меня, и, честно говоря, я не ожидал этого.

Клубы договорились о цене, а остальное зависело только от меня — я согласился. У меня не было сомнений — я хотел присоединиться к казанскому клубу.

«Уровень «Рубина» выше, чем я ожидал»

— Наш тренер хочет, чтобы мы побольше веселились, а не были все время серьезными. Мне это очень нравится.

Уровень моей новой команды выше, чем я ожидал. Я приятно удивлен первыми днями в новой команде.

«Казань — это современный город»

— Что касается города, то Казань — это современный город. Я разговаривал с Ронни Шварцем, он приезжал на матч в Казань в рамках Лиги Европы.

Он мне сказал, что Казань — крутой город. И я с ним согласен, судя по тому, что я видел до сих пор.

«Я из тех, кто любит что-то испытывать»

— Немалое количество игроков уходят из чемпионата в более сильные лиги за большие деньги.

Для меня путешествие в Россию — это уже само по себе незабываемое приключение. Я разговаривал со своим агентом, и он сказал мне, что «Рубин» — самое подходящее место для меня. В перспективе команда может продать меня в большой клуб за большие деньги. Мне нравится, что у «Рубина» такая философия. Я уверен, что сделал правильное выбор и принял правильное решение.