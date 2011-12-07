«Ак Барс» в «зеленом дерби» второй раз в сезоне обыграл Уфу

Однако через 24 секунды Пол Постма реабилитировался за удаление – 1:1. Отметим, что Станислав Галиев был выведен из основного состава первой команды, так что ротация у хозяев была неизбежна. Но в начале второго периода атака Азеведо – Секач – Ландер привела ко второму голу хозяев – 2:1. А чуть позже Андрей Попов забросил и третью шайбу (3:1), что заставило уфимцев сменить вратаря – Метсола уступил место Карееву. А для Попова эта шайба стала сотой в КХЛ за 94 матча при 97 передачах.Затем «Ак Барс» отстоял в меньшинстве, но тут же Попов был удален. К счастью, тут же был удален Умарк, но тут же удалили и Абросимова. Но через 20 секунд удалили и уфимца. Затем парад удалений продолжился – на скамейку штрафников отправился Азеведо. Но счет ко второму перерыву не изменился.И в начале третьего периода «Ак Барс» удалился, но вновь выстоял. К концу матча обе команды подустали, и уфимцы более трех минут играли без вратаря, и заработали удаления, так что хозяева заканчивали игру в формате «5х3». Счет не изменился – победный для «Ак Барса» - 3:1.