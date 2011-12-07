Кто озолотит пояс в Казани?

Борьба на поясах является традиционным спортивным развлечением для многих народов. Она популярна не только в тюркском мире. Примером тому является борьба ссирым в Корее, швинген в Швейцарии. Но с особенным откликом и теплом мировое первенство встретят в Казани, ведь в Татарстане без этого вида спорта невозможно представить национальный праздник Сабантуй. По всей республике национальной борьбой на поясах занимаются десятки тысяч молодых парней, девушек как на любительском, так и на профессиональном уровне.В 2005 году по инициативе мастера спорта международного класса по греко-римской борьбе Рифа Гайнанова была создана Международная федерация борьбы на поясах, которая взяла под свое крыло все виды традиционных народных поясных единоборств. Впервые наш город принял международные соревнования в 2005 году, что было весьма символично: Казань праздновала свое тысячелетие. А в 2015 году столица РТ получила право второй раз в своей истории провести чемпионат мира, ведь благодаря Универсиаде в Казани появился прекрасный инфраструктурный объект - дворец единоборств.- Татарстан является лидером по этому виду единоборств, - заметил исполнительный директор Федерации борьбы на поясах РТ Хабир Хабибуллин. - Мы более 50 раз завоевывали золотые медали. А на последнем чемпионате России татарстанские спортсмены завоевали восемь медалей высшей пробы. Есть поддержка руководства республики, президента федерации Марата Ахметова, поэтому Казань получила право на организацию соревнований.Помимо наших спортсменов на грядущем чемпионате мира хорошие шансы в борьбе за медали имеют сборные стран из Средней Азии. Многие спортсмены уже проявили себя в этом году на Всемирных играх кочевников - 2018 в Киргизии. На турнире в Казани нас ждут традиционно сильные сборные Туркменистана, Казахстана, Узбекистана.За счет динамичности схваток борьба на поясах считается одним из наиболее зрелищных видов единоборств. Поединки полны интриги, ведь каждый спортсмен имеет свои физические особенности, свою технику и приемы, за счет которых может уложить соперника на лопатки. «Тот станет чемпионом мира, кто готов ради этого титула отдать жизнь», - говорил Риф Гайнанов о мотивации борцов на эти соревнования.На соревнования во дворце единоборств «Ак Барс» приедут 200 спортсменов из более чем 35 стран мира. Поединки пройдут среди мужчин (вольный и классический стиль) и женщин (вольный стиль). В вольном стиле в отличие от классики спортсмен имеет право использовать в ходе борьбы ноги - подхваты, подсечки, подножки. Мужчины будут выявлять лучших в 8 весовых категориях, женщины - в 5.Одним из фаворитов соревнований можно считать многократного чемпиона мира Габдыжалила Сулейманова. Но борьба на поясах полна неожиданностей, поэтому даже фаворитов ждут напряженные схватки на ковре.- Когда приходят болельщики, мы выигрываем больше медалей, - подчеркнул Хабир Хабибуллин.