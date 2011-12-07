Российские клубы потратили в летнее трансферное окно €128,2 млн

Клубы РПЛ потратили в летнее трансферное окно €128,2 млн. Это шестой результат за последние десять сезонов. Такие данные представил портал transfermarkt.de. Больше всего российские клубы потратили в летнее ТО сезона 2013/14 — €284,6 млн.

В нынешнее межсезонье самым расточительным клубом стал «Зенит». На новичков петербуржцы потратили 32,7 млн евро. «Рубин» израсходовал на усиление состава €6 млн.

Заработали клубы РПЛ в летнее трансферное окно чуть больше 60 млн евро. Лидером стал «Ростов», продавший футболистов на €18,25 млн. «Рубин» же второе трансферное окно кряду не зафиксировал прибыль.