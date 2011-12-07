«Трактор» одержал волевую победу над «Нефтехимиком»

«Трактор» в Челябинске одержал волевую победу над «Нефтехимиком» — 6:3. Нижнекамцы открыли счёт, но затем пропустили два гола. Во втором периоде сумели восстановить статус-кво, но пропустили ещё две шайбы. В третьем периоде Либор Гудачек реализовал для Нижнекамска большинство, однако «Трактор» ответил ещё двумя шайбами.

«Нефтехимик» остался на 10-м месте «Востока», «Трактор» же по-прежнему шестой. Ранее «Нефтехимик» одержал две победы подряд — над «Ак Барсом» (в овертайме) и «Металлургом».