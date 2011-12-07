Никита Шлейхер завоевал две медали на этапе Гран-при FINA

Член клуба «Синтез» Никита Шлейхер на 6-м этапе Гран-при FINA сначала завоевал золотую медаль в прыжках с 10-метровой вышки, а затем в паре с другим «синтезовцем» - Александром Белевцевым – завоевал еще одно золото – в синхронных прыжках с 10-метровоой вышки.