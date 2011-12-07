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Никита Шлейхер завоевал две медали на этапе Гран-при FINA

Никита Шлейхер завоевал две медали на этапе Гран-при FINA
Член клуба «Синтез» Никита Шлейхер на 6-м этапе Гран-при FINA сначала завоевал золотую медаль в прыжках с 10-метровой вышки, а затем в паре с другим «синтезовцем» - Александром Белевцевым – завоевал еще одно золото – в синхронных прыжках с 10-метровоой вышки.
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