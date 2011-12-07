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Тренер «Енисея» попался на вождении в пьяном виде

В краевом ГИБДД подтвердили информацию о правонарушении.
В УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю подтвердили факт задержания главного тренера ФК «Енисей» Дмитрия Аленичева по подозрению в управлении транспортным средством в нетрезвом виде, сообщает «Спорт-Экспресс». Инцидент произошел в субботу ночью. Как уточняет издание newslab.ru, сотрудникам ГИБДД информацию о нетрезвом водителе сообщил неизвестный. В момент остановки Аленичев управлял клубным внедорожником Hyundai.
КВ
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