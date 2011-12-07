Тренер «Енисея» попался на вождении в пьяном виде

В УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю подтвердили факт задержания главного тренера ФК «Енисей» Дмитрия Аленичева по подозрению в управлении транспортным средством в нетрезвом виде, сообщает «Спорт-Экспресс». Инцидент произошел в субботу ночью. Как уточняет издание newslab.ru, сотрудникам ГИБДД информацию о нетрезвом водителе сообщил неизвестный. В момент остановки Аленичев управлял клубным внедорожником Hyundai.