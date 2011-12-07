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РФС отстранил двух игроков от футбола

Наказание является условным.

КДК РФС принял решение об отстранении от футбола двух игроков «Сочи»: полузащитника Никиты Колдунова и защитника молодёжной команды Павла Коркина.

«Применить санкции в виде замечания и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 6 (шесть) месяцев условно», — гласит заявление, опубликованное на официальном сайте РФС.

По данным Telegram-канала «Мутко против» футболисты получили наказание за игру на тотализаторе. Они делали ставки на игры РПЛ прошлого сезона, в том числе встречи на встречи «Уфа» — «Локомотив», «Сочи» — «Рубин» и «Локомотив» — «Зенит».

Павел Коркин с августа 2020 года находится в статусе свободного агента. Никита Колдунов в текущем сезоне появился на поле в одном матче молодёжной команды, а также вышел на замену в одной кубковой игре.

КВ
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