Команда Ришата Гилязутдинова уступила в гостях «Уралочке»

В этом сезоне соперники уже встречались между собой, и казанские волейболистки тогда выиграли дома в чемпионате России. В Екатеринбурге после двух партий наши девушки вели 2:0 по сетам – 25:23 и 25:17. Казалось, что теперь-то уж динамовки хоть один сет выиграют.Но затем последовал малообъяснимый провал. Не работал прием, блок и вот счет стал уже 17:25. Пожалуй, самый главный шанс казанки упустили в четвертом сете, когда вели 8:3 и 16:13. Но в итоге упустили партию (24:26), а с ней и инициативу. И тай-брейк оказался и вовсе провальным – 5:15 и 2-3 для Казани. Но одно очко наши девчата все же «зацепили» на выезде.