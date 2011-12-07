«Магнитка» украла у «Ак Барса» победу в серии буллитов

Уже в начале матча «Ак Барс» получил меньшинство – был удален Роман Абросимов. Но уральцы так толком ничего сделать в атаке за две минуты не смогли. Затем пришел черед «Ак Барса» играть в большинстве – с тем же результатом. Обе команды явно осторожничали – после десяти минут игры явных голевых моментов не было. Но на 13-й минуте взревела «Татнефть-Арена» - звено Михеева провело блестящую комбинацию, и Артем ее завершил – 1:0. Диктор только успел объявить автора гола, а счет стал уже 2:0 – Азеведо выскочил один на один с Кошечкиным, и хладнокровно переиграл голкипера. Тренеры «Магнитки взяли тайм-аут – казанцы заставили уральцев задуматься. А тут и перерыв подоспел.Вспомним, что в Магнитогорске в начале сезона «Ак Барс» также вел 2:0 и победил (3:2). Но в Казани оставалось играть еще 40 минут чистого времени как минимум. Второй тайм уральцы уже начали поактивнее, но «Ак барс» надежно играл в защите, да и Гарипов выручал партнеров. Но за 13 минут до второго перерыва после броска Расмуссена шайба от конька Верещагина вошла в ворота, и судьи этот гол засчитали – 2:1.Буквально тут же защитник гостей Николенко выгреб шайбу рукой из своих ворот, и опять судьи нарушения не нашли. И все же «Ак Барс» забил в третий раз – на этот раз право на бросок было доверено Зарипову, и Данис не сплоховал – 3:1. Но играть оставалось во втором периоде чуть меньше 9 минут. И вот потихоньку «барсы» перехватили инициативу. «Магнитка» уже не помышляла о позиционных атаках.Судьи за две минуты до второго перерыва взяли видеоповтор на предмет броска Клинкхаммера, но определили, что линию ворот шайба не пересекла, и счет остался прежним – 3:1. Однако игра еще не закончилась – на 46-й минуте гости счет сократили – 3:2«Ак Барс» стал играть попроще, в одно касание. В концовке «барсы» получили право на реализацию большинства, но гости выстояли, а играть оставалось три минуты основного времени.Весь матч держали «барсы» Мозякина, но именно он помог сравнял счет за 48 секунд до конца основного времени, причем ворота гостей в этот момент были пусты – 3:3. Последние секунды уже казанцы играли в меньшинстве, но встреча перетекла в овертайм. Причем казанцы при этом почти две минуты должны были играть в меньшинстве, но хозяева выстояли. Был момент затем у Лукоянова, но выручил гостей Кошечкин.Игра докатилась до серии буллитов.Лишь Зарипов сумел забить у «Ак Барса» - казанцы уступили «Магнитке» - 3:4, но очко в противостоянии набрали.