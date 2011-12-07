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У игрока «Рубина» родилась дочь

Теперь в семье Хорена Байрамяна два ребенка.
Футболист «Рубина» Хорен Байрамян дважды стал отцом. Его супруга Аста родила дочь Нину. Теперь в семье игрока два ребенка, сообщает пресс-служба клуба. В текущем сезоне Байрамян, арендованный у «Ростова», провел 15 матчей в РПЛ и набрал 1+1 очко по системе «гол+пас».
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