У игрока «Рубина» родилась дочь

Футболист «Рубина» Хорен Байрамян дважды стал отцом. Его супруга Аста родила дочь Нину. Теперь в семье игрока два ребенка, сообщает пресс-служба клуба. В текущем сезоне Байрамян, арендованный у «Ростова», провел 15 матчей в РПЛ и набрал 1+1 очко по системе «гол+пас».