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«Рубин» уступил «Тоболу» из Кустаная

«Рубин» уступил «Тоболу» из Кустаная
Футболисты казанского «Рубина» в очередном контрольном матче встречались с «Тоболом» из Кустаная, и уступили – 0:1. Единственный мяч в этой встрече казанцы пропустили в первом тайме. Свой последний матч на турецком сборе казанцы проведут 23 февраля против московского «Динамо».
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