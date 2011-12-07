«Рубин» уступил «Тоболу» из Кустаная

Футболисты казанского «Рубина» в очередном контрольном матче встречались с «Тоболом» из Кустаная, и уступили – 0:1. Единственный мяч в этой встрече казанцы пропустили в первом тайме. Свой последний матч на турецком сборе казанцы проведут 23 февраля против московского «Динамо».