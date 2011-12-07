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Спартакиада по военно-прикладным видам спорта посвящается защитникам Отечества

Сегодня стартует республиканская Спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди кадетов на переходящий Кубок республиканской общественной организации ветеранов (инвалидов) войны «Союз ветеранов Республики Татарстан», посвященная Дню защитника Отечества. Соревнования будут проходить три дня на базе республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» на ул. Крутовской.
В этом году юбилейная 10-я Спартакиада посвящена не только Дню защитника Отечества, но и выводу советских войск из Афганистана. В соревнованиях примут участие 150 воспитанников из 15 государственных кадетских общеобразовательных организаций Татарстана, сообщают организаторы. Основные цели Спартакиады - это прежде всего возрождение российского патриотизма как олицетворения любви к Родине, осознание своего нравственного долга перед Родиной, готовность к защите ее интересов, воспитание уважения к героической истории Отечества, формирование личных качеств, необходимых в военной службе, чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях, а также поднятие престижа военной службы.В соревнования входят такие испытания, как строевая подготовка, разборка и сборка автомата АК-74, подтягивание, надевание противогаза, челночный бег, соревнование по плаванию, комплексное испытание по дисциплинам государственной итоговой аттестации, конкурс эссе и викторина.
КВ
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