Спартакиада по военно-прикладным видам спорта посвящается защитникам Отечества

В этом году юбилейная 10-я Спартакиада посвящена не только Дню защитника Отечества, но и выводу советских войск из Афганистана. В соревнованиях примут участие 150 воспитанников из 15 государственных кадетских общеобразовательных организаций Татарстана, сообщают организаторы. Основные цели Спартакиады - это прежде всего возрождение российского патриотизма как олицетворения любви к Родине, осознание своего нравственного долга перед Родиной, готовность к защите ее интересов, воспитание уважения к героической истории Отечества, формирование личных качеств, необходимых в военной службе, чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях, а также поднятие престижа военной службы.В соревнования входят такие испытания, как строевая подготовка, разборка и сборка автомата АК-74, подтягивание, надевание противогаза, челночный бег, соревнование по плаванию, комплексное испытание по дисциплинам государственной итоговой аттестации, конкурс эссе и викторина.