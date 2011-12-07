Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

22 февраля в Казани пройдет турнир по регби

Столица РТ примет у себя фестиваль «Снежный Зилант – 2020».

22 февраля, на базе казанского КСК «Олимп» состоится Всероссийский студенческий фестиваль по регби «Снежный Зилант — 2020». Ожидается участие 12 мужских и 8 женских команд, представляющих интересы различных высших учебных заведений Казани, Сургута, Ульяновска и прочих городов РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Состязания начнутся в 10 часов утра. Итоги мероприятия подведут в тот же день. Во время спортивного празднества будет организована бесперебойная работа полевой кухни. Точка питания снабдит горячей едой всех участников встречи.

КВ
Лента новостей