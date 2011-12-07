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Казанский «Зенит» дома обыграл «Халкбанк», но вылетел из Лиги чемпионов

Теперь «Зениту» остается сконцентрироваться на чемпионате российской суперлиги.

Свой последний матч группового этапа в Лиге чемпионов казанский «Зенит» проводил дома против турецкого клуба из Анкары «Халкбанк». И не все зависело только от «Зенита». Для продолжения борьбы на турнире — должны была сложиться еще пара условий.

В первом сете казанцы с ходу начали отрываться в счете — 12:7, 19:12. Но тут турки счет не только сравняли, но и вышли вперед — 19:21.

К счастью, в концовке сета наши лидеры были безупречны — 25:23 и 1-0.

А вот вторую партию казанцы отдали, и это нельзя было назвать неожиданностью — катастрофическое количество собственных ошибок привело к поражению партии — 23:25 и 1-1.

Игроки «Зенита» явно держали в уме свою игру в Новоибирске 22 февраля против «Локомотива» в чемпионате России — в ней многое будет решаться для казанского клуба. В случае победы над лидером волжане будут иметь отличные шансы на проведение дома «Финала шести» чемпионата, что избавит клуб от утомительных игр плей-офф на ранних стадиях.

А в матче с «Халкбанком» и в третьей партии «Зенит» лихорадило — 9:7. И все же победа в партии была одержана — 25:19, 2-1 — до победы оставался один шаг.

Шаг этот казанцы сделали довольно легко — 25:15 и 3-1. И теперь оставалось ждать ошибок соперников.

Увы, соперники не помогли, да и не хотели. Казанский клуб впервые в своей истории не вышел из группы ЛЧ. Так что теперь «Зениту» остается сконцентрироваться на чемпионате российской суперлиги.

КВ
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