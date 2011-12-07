Михаил Меркулов доиграет сезон в фарм-клубе «Урала»

Защитник Михаил Меркулов доиграет текущий сезон в ФК «Урал-2», приводит слова президента «Урала» Григория Иванова «Спорт-Экспресс».

Об интересе «Рубина» к игроку на этой неделе писали СМИ. Сам Леонид Слуцкий признал, что в клубе хотят усилить позицию левого защитника. Меркулов же выступает именно на этой позиции.

«Ну не хочет человек играть в нашей команде. Некоторые футбольные деятели наговорили ему, что он не попадает в сборную только потому, что играет за «Урал». Мол, Екатеринбург — это деревня… Раз он считает нас деревней, хотя его тут в футбол научили играть, пусть сидит до лета», — приводит позицию Иванова по данному вопросу «Спорт-Экспресс».

Отметим, что трансферная стоимость Меркулова оценивается в 1,8 млн евро. Трансферное окно закроется в России в ночь с пятницы на субботу.