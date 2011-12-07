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Евгения Тарасова и Владимир Морозов установили мировой рекорд на чемпионате мира в Японии

Евгения Тарасова и Владимир Морозов установили мировой рекорд на чемпионате мира в Японии
Фигуристка из Татарстана Евгения Тарасова вместо со своим партнером Владимиром Морозовым на чемпионате мира в Японии в ходе исполнения короткой программы в соревнованиях спортивных пар установили новый мировой рекорд, набрав 82,21 балла.Перед прокатом произвольной программы наша пара лидирует на чемпионате.
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