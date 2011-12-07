Илья Никулин – самый результативный защитник в розыгрыше Кубка Гагарина

Как сообщает официальный сайт КХЛ, защитник московского «Динамо» Илья Никулин стал самым результативным защитником в истории розыгрыша Кубка Гагарина. После результативной передачи в матче с ЦСКА 19 марта 2019 года на его счету стало 57 (16+41) очков.Напомним, Никулин до перехода в «Динамо» выступал за «Ак Барс», и дважды с казанским клубом становился обладателем Кубка Гагарина.