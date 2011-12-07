Кто привез в Татарстан медали Универсиады?

В копилке РТ 8 медалейВсемирные зимние игры студентов Россия принимала впервые. В них приняли участие более 3 000 спортсменов в возрасте от 17 до 25 лет, было разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. В итоговом медальном зачете равных российской команде не оказалось: в нашем активе 112 медалей, 41 из которых высшей пробы.- Сегодня мы можем констатировать, что Универсиада прошла на самом высоком уровне, открыла для всего мира еще одну локацию в нашей стране. И Татарстан активно в этом участвовал, - заметил Владимир Леонов.Делегация республики составила 120 человек: спортсмены, тренеры, официальные представители. Кроме того, Казань и Красноярск активно взаимодействовали в плане обмена опытом при подготовке сибирского города к соревнованиям. Честь страны отстаивали 25 татарстанских спортсменов в 5 видах спорта. По итогам зимней Универсиады они добавили в копилку сборной 8 медалей: 4 золотых, 3 серебряные и одну бронзу.- Концептуально 24 человека приехали с медалями. Только лыжник Егор Казаринов стал четвертым в масс-старте на 35 км. Считаем, что это наш большой успех, - уточнил министр спорта.Напомним, что серебро и золото выиграла сноубордистка Милена Быкова, серебряную и золотую медали взяла лыжница Христина Мацокина, игрок «Нефтяника» Александр Сорокин стал чемпионом в составе сборной России по хоккею, а ВладиславВеселов встал на высшую ступень пьедестала со сборной России по хоккею с мячом. Сноубордист Владислав Хадарин стал вторым в акробатической дисциплине слоупстайл, а фигуристки команды «Татарстан» стали третьими в синхронном фигурном катании.Развитие зимних видов спортаВсего в республике в занятия спортом вовлечены 84% студентов. 10 тысяч человек участвуют в комплексных спартакиадах. В рамках соревнований студенческих лиг представлены 6 видов спорта. Большой вклад делает Поволжская академия, которая имеет мощный спортивный кластер и обеспечивает студентов жильем в Деревне Универсиады. Благодаря спортивному вузу республика не теряет спортсменов при переходе из школ в высшие учебные заведения.- Это большое подспорье, чтобы спортсмены оставались в Татарстане и продолжали свою карьеру, приезжали к нам из других регионов, - подчеркнул министр спорта.Успешно развиваются в республике олимпийские зимние виды спорта: лыжные гонки, фигурное катание, сноуборд. В прошлом году 17 татарстанцев вошли в состав сборных страны и добыли 73 медали на всероссийских и международных соревнованиях.Значительный толчок дает и развитие спортивной инфраструктуры в Татарстане, в том числе и по зимним видам.- Мы не думали, что у нас появятся сноубордисты, будет своя школа, будем проводить соревнования. И буквально на днях провели Кубок Президента по сноуборду и горным лыжам, - напомнил Владимир Леонов.Также Владимир Леонов отметил, что татарстанские спортсмены и тренеры, которые привезли с Универсиады медали, получат вознаграждение.В ходе брифинга была затронута тема возможности реформирования структуры соревнований универсиады. Сейчас сборные представляют страны, однако зрелищная часть таких соревнований иногда оставляет желать лучшего. В связи с этим в перспективе это могут стать состязания между университетами.- Тема жива и перспективна. И на летнюю Универсиаду в Неаполе запланирован исполком FISU, выборы. И мне кажется, что в будущем, вполне возможно, будет трансформация в соревнования между университетами, - поделился ожиданиями министр спорта республики.Завораживающий ЕнисейНа Универсиаду в качестве волонтеров были отобраны 5 тысяч человек. Тысяча активистов прибыла из 36 стран и 62 субъектов РФ. Команду Татарстана представили 50 волонтеров. Они были задействованы на ключевых позициях: атташе национальных делегаций, атташе семьи Международной федерации студенческого спорта (FISU), супервайзеры функций, волонтеры спортивной программы, волонтеры-медики, волонтеры протокольной службы и многих других.- Я был атташе сборной России, - вспоминает Алмаз Аскаров. - Мы проживали в современном комплексе «Перья». Трехразовое питание и все необходимые сервисы были оказаны должным образом.По опыту прошлых крупных спортивных соревнований в России волонтерам выдали транспортные карты и организовали культурную программу: экскурсии по историческим и природным достопримечательностям Красноярска.- Красноярск удивляет своей природой. На Енисей можно смотреть часами, - поделился впечатлениями молодой человек.Впереди у команды волонтеров новые мероприятия, и в этом году важнейшим станет чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019, где опыт Универсиады, несомненно, пригодится.