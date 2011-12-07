УНИКС не удержал победного счета в Валенсии

С самого старта казанцы вели в счете, но в итоге удержать преимущества не смогли – 64:69 (10:11, 20:17, 18:16, 16:25).В начале встречи казанцы повели – 8:2, но затем вдруг забуксовали, и уступили первую четверть – 10:11. Совершенно не шли броски у Хенри, да и с трехочковыми была беда – лишь четырежды за матч казанцы попали из-за дуги. И сработало неписанное правило – без стабильных дальних бросков матч не выиграть.Постепенно хозяева приспособились к манере игры УНИКСа в нападении, и очки гостям давались с большим трудом. Тем не менее, УНИКС держал стабильно преимущество в 4-5 очков – вплоть до последней четверти.Но пробуксовка в атаке сводила на нет все героические усилия, предпринимаемые игроками УНИКСа в защите. Да и судьи явно «велись» на провокации игроков «Валенсии».В концовке хозяева вырвались вперед на 4 очка, и казанцам так и не удалось догнать соперника. Обидное поражение, ответная игра в Казани пройдет 22 марта. Но следует помнить, что даже в случае удачи на родном паркете УНИКСу решающий, третий матч придется проводить в Валенсии.