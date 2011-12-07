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Марио Фернандес вернулся в общую группу

Игрок готовится к матчу против Дании.

Защитник сборной России Марио Фернандес вернулся в общую группу и готовится к матчу против Дании. Фотографии игрока, участвующего в тренировочном процессе, опубликованы в Instagram сборной.

Напомним, что Фернандеса унесли с поля на носилках в матче с Финлядией, после чего игрок не смог продолжить встречу. Тем не менее, защитнику удалось избежать серьёзной травмы.

Заключительная игра группового этапа Дания — Россия состоится в Копенгагене 21 июня.

КВ
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