На Евро-2020 установили рекорд по количеству автоголов

В матче второго тура группового этапа Евро-2020 между Португалией и Германией (2:4) было забито два автогола. Оба раза мячи в свои ворота отправляли португальцы — Рубен Диаш на 35-й минуте и Рафаэл Геррейру на 39-й. Общее количество автоголов с момента начала турнира достигло пяти, что является рекордом.

Ранее автоголами отличились защитник сборной Германии Матс Хуммельс в матче с Францией (0:1), вратарь сборной Польши Войчех Шченсны в игре со Словакией (1:2) и защитник сборной Турции Мерих Демирал в матче с Италией (0:3).

Предыдущий антирекорд составлял три автогола — это произошло на Евро-2016.