Тамбовский школьник потребовал гонорар у Черчесова за свои советы

Тамбовский школьник Ренат Эктов представил очередной аналитический разбор, приуроченный к матчу Дания — Россия. Ранее он раскритиковал игроков сборной России после разгрома от Бельгии и дал тактические советы перед матчем с финнами. Новый видеоролик опубликован на YouTube-канале «7-17».

«Скажу честно — сломал всю голову! Играют в быстрейший атакующий футбол. 4-2-3-1 с переходом на 3-5-2 или 4-3-3. Шикарный прессинг! Через короткий пас выходить не дают. Почти каждую атаку завершают ударом! В отличие от наших, только четверо варятся во внутреннем чемпионате. Остальные — в Англии, Италии, Германии и других лигах», — представил своё видение 11-летний школьник.

Далее молодой человек подчеркнул, что не будет давать бесплатные советы и попросил у Станислава Черчесова гонорар.

«Бесплатные советы тут давать непросто. Поймите правильно. Подскажу лишь сохранить схему с пятью защитниками. Но вместо Баринова должен выйти Кудряшов. Таким образом вы сохраните первый пас и добавите надежность. Всё! Дальше советы только через гонорар. Напомню, предыдущие советы оказались рабочими. Примите правильное решение», — сказал Ренат Эктов.

Матч Дания — Россия состоится 21 июня и станет определяющим в борьбе за выход в плей-офф.