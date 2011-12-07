Футболист «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Германии.

По информации журналиста Sky Sport Germany Макса Билефельда гладбахская «Боруссия» заинтересована в переходе звездного игрока казанцев в том случае, если команду покинет кто-то из текущей группы атаки. Немцы характеризуют Хвичу, как «очень интересного, но дорогого футболиста».

Напомним, что совсем недавно генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов озвучил, что клуб готов рассматривать варианты по Кварацхелии, но официальных предложений получено не было.

На данный момент Хвича провел в Казани два полноценных сезона и быстро стал одним из любимчиков публики. В футболке «Рубина» он выходил на поле в 51-м матче и отметился 7 голами и 6 результативными передачами.