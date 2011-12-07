Таймы по 30 минут и неограниченное количество замен. Какие изменения ждут футбол в ближайшем будущем?

Темп жизни в 21 веке неуклонно стремится к ускорению год за годом, и многие привычные вещи в один миг (не всегда прекрасный) вдруг становятся совершенно неактуальными и ненужными современному обществу. К сожалению, от новых веяний не застраховано ничто, даже всеми любимая и в меру консервативная в своих принципах игра футбол.

Международная ассоциация футбола (FIFA) давно смотрит в сторону максимальной коммерциализации спортивных событий, связанных с самым популярным видом спорта на планете. Об этом говорят многомиллионные телевизионные контракты, онлайн-проекты и интеграции именитых брендов на рекламные площади, которые нынче стоят зачастую в два рядах по всей кромке футбольного поля. Увы, даже это более не привлекает новую аудиторию к созерцанию футбольного действа.

По крайней мере, так считает FIFA, которая озадачилась изменением самих основ игры и в данный момент уже пробует новый формат проведения футбольных поединков, пока что в европейских молодежных турнирах. Что мы вскоре увидим на полях нашей и европейских стран — разберемся с «КВ».

Сокращение игрового времени

Привычные два тайма по 45 минут (плюс добавленное время) могут уйти в прошлое. Нынешнему зрителю сложно быть сконцентрированным на игре полтора часа, пусть даже и с 15-минутным «антрактом» в середине. Так считают футбольные боссы. Одним из главных сторонников сокращения таймов выступает известный испанский бизнесмен и президент мадридского «Реала» Флорентино Перес.

«Молодые люди говорят, что для них матчи слишком долго идут. Если молодежь так считает, то, возможно, надо подумать о сокращении длительности игр», — заявляет Перес.

Эксперты предлагают сократить фактическое время одного футбольного тайма до 30 минут. Когда мяч улетает в аут, время на секундомере должно быть остановлено (по примеру баскетбола) и возобновлено лишь после ввода мяча в игру.

Предполагается, что благодаря этому игра станет интереснее и зрелищнее, а спортсменам будет легче показывать свои лучшие скорости, так как большинства из них «не хватает» на все 90 минут, а следовательно происходящее на поле становится медленным и скучным, что совершенно не в интересах бизнесменов, которым будет сложнее завоевать внимание подрастающего поколения и заставить их приобретать билеты и абонементы или платить за трансляции футбольных поединков.

Неограниченное количество замен

Три замены за полтора часа — постепенно становится сложно вспомнить, когда мы видели это в последний раз. В связи с мировой пандемией ассоциации многих европейских стран пошли на временное изменение правил (которое, согласно старой пословице, кажется перетекло в постоянное) и разрешили командам делать по пять замен за матч.

В «новом дивном мире» FIFA планирует отменить любые ограничения в данном аспекте игры. Конечно же, снова ради зрелищности. Предполагается, что «свежие» футболисты покажут себя на поле активнее уставших. Впрочем, хочется отметить, что не совсем ясно каким образом наставники команд будут выстраивать стратегию на каждый отдельный матч, но, возможно, такие вещи не слишком волнуют прогрессивистов и реформаторов.

Штрафное время

Если можно взять что-то от баскетбола, то почему же нельзя от хоккея?

Теперь игрок, увидевший перед собой карточку желтого цвета, отправится «отдыхать» на 5 минут. Пока не до конца понятно, будет ли предусмотрена для такого случая «лавка штрафников» (по аналогии с хоккеем) или провинившийся спортсмен сможет провести это время с пользой, обсудив тактические схемы с главным тренером у бровки.

Ввод мяча из аута ногами

Говоря по правде, о возможности этой реформы говорили уже долгие годы. Игрок, обладающий длинными руками, которыми он может добросить мяч прямо до штрафной соперника, — редкая и ценная находка для любого тренера. Но с новыми правилами эти уникумы больше не понадобятся — каждому футболисту будет разрешено вводить мяч из аута ногами. Одним из бенефициаров такой реформы всегда выступал бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер.

«Когда вы производите вбрасывание, это преимущество для команды, владеющей мячом. Но на самом деле вы находитесь в невыгодном положении с девятью игроками на поле по сравнению с десятью игроками соперника. Вот почему я считаю, что мы всегда должны думать о том, как мы можем сделать игру быстрее и зрелищнее. Так почему бы не вводить мяч в игру ногами, находясь на своей части поля?» — вопрошает Венгер.

Предполагается также и ряд мелких изменений. Например, пас игрока самому себе при штрафном и угловом ударе более не будет запрещен, а голкипер будет иметь право ввести мяч в игру ударом от ворот по движущемуся мячу.

После окончания экспериментального молодежного турнира, где FIFA будет тестировать показатели интенсивности, улучшения качества и зрелищности игры, вышеперечисленные нововведения могут постепенно стать частью нашей повседневной реальности. Ну, а пока… Давайте лучше сыграем по-старому!