Тульский «Арсенал» ведет переговоры с бывшим полузащитником «Рубина» Зурико Давиташвили

Футбольный клуб «Арсенал» вступил в переговоры с уже бывшим игроком «Рубина» Зурико Давиташвили. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации издания вероятность подписания контракта между сторонами очень высока.

Напомним, что Давиташвили отыграл за казанский клуб 28 матчей, за это время он успел забить 2 мяча. Прошлый сезон он провел в волгоградском «Роторе» на правах аренды, за эту команду грузин отыграл 20 матчей.

В «Рубин» Зурико Давиташвили пришел из тбилисского «Локомотива» в 2019 году.