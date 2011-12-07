Игроки «Рубина» попали в расширенный список сборных на ближайшие матчи Лиги наций

Два футболиста «Рубина» попали в расширенный список игроков сборных своих стран для подготовки к матчам Лиги наций. Первые встречи турнира должны пройти в начале сентября.

Защитник Филип Уремович находится в списке игроков резерва сборной Хорватии — всего в него вошли шесть футболистов. А нападающий Джордже Деспотович вызван в расположение сборной Сербии.

Напомним, что хорваты проведут матчи Лиги наций против сборных Португалии (5 сентября) и Франции (8 сентября). Сербы сыграют с командами России (3 сентября) и Турции (6 сентября).