Игроки «Рубина» попали в расширенный список сборных на ближайшие матчи Лиги наций

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Два футболиста «Рубина» попали в расширенный список игроков сборных своих стран для подготовки к матчам Лиги наций. Первые встречи турнира должны пройти в начале сентября.
Защитник Филип Уремович находится в списке игроков резерва сборной Хорватии — всего в него вошли шесть футболистов. А нападающий Джордже Деспотович вызван в расположение сборной Сербии.
Напомним, что хорваты проведут матчи Лиги наций против сборных Португалии (5 сентября) и Франции (8 сентября). Сербы сыграют с командами России (3 сентября) и Турции (6 сентября).