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КАМАЗ выбил «Ладу» из Кубка России

Команды доиграли до серии послематчевых пенальти.

В Ульяновске состоялся матч 1/128 финала Кубка России между челнинским КАМАЗом и димитровградской «Ладой». Основное время матча закончилось вничью и командам пришлось бить послематчевые пенальти.

На 27-й минуте КАМАЗ получил право на одиннадцатиметровый — его успешно реализовал Александр Гаглоев. Но «Лада» не сдалась и сравняла счёт на 69-й минуте. В серии послематчевых пенальти точнее были игроки КАМАЗа — 4:2.

В 1/64 финала челнинскому клубу вновь предстоит поехать в Ульяновск на встречу с местной «Волгой». «Волга» в 1/128 также в серии послематчевых пенальти выбила «Волну» — 4:1.

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