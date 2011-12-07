Кубок чемпионов: «Салават Юлаев» проиграл второй матч подряд

Во второй игровой день Кубка чемпионов «Салават Юлаев» проиграл СКА со счётом 2:4. Уфимцы потерпели второе поражение подряд — вчера команда уступила «Магнитке» (4:5). Отметим, что ворота «Салавата» сегодня защищал Владислав Сухачёв (матчем ранее вратарём был Юха Метсола).

В первом периоде команды обменялись голами в равных составах. Во второй двадцатиминутке СКА реализовал два большинства меньше чем за минуту. Последний отрезок начался с гола «Салавата» — отличился Сакари Маннинен. Но спустя 4,5 минуты Йоонас Кемппайнен убежал на рандеву с вратарём и поставил точку в этой встрече.