«Рубин» отправил ещё одного футболиста в «Ротор»

19-летний полузащитник Зурико Давиташвили продолжит карьеру в «Роторе» на правах аренды, сообщает официальный сайт «Рубина». Ранее по тому же маршруту в аренду проследовал защитник Данил Степанов.

Зурико Давиташвили в минувшем сезоне провёл 26 матчей в РПЛ и забил голы «Тамбову» и «Арсеналу». В новом сезоне футболист появился на поле лишь на 77 минут в играх с «Локомотивом» и «Сочи».

Примечательно, Давиташвили станет четвёртым футболистом в «Роторе» с паспортом Грузии. Ранее в клубе оказались экс-игроки «Рубина» Николай Кипиани и Бека Микелтадзе, а также свободным агентом в Волгограде оказался полузащитник Жано Ананидзе. По данным СМИ, последний является самым высокооплачиваемым футболистом «Ротора».

После трёх туров РПЛ «Ротор» идёт на последнем месте в турнирной таблице, набрав одно очко.