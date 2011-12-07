Спортивного директора «Чайки» отстранили от футбола на два года за игру на ставках

Комитет по этике РФС в среду принял решение отстранить от футбола на два года спортивного директора «Чайки» Олега Бояна. Функционер делал ставки на матчи других команд, что запрещено законом и регламентом РФС по этике.

Также под санкции за аналогичное нарушение попал бывший футболист «Коломны» Ефим Бойцов. Ему назначено наказание в виде замечания и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 1 год условно.

Отметим, что «Чайка» выступает в ФНЛ. В прошлом сезоне клуб из села Песчанокопское финишировал на десятом месте. Сейчас «Чайка» идёт в зоне вылета — на 20-й строчке.

21-летний полузащитник Ефим Бойцов провёл в минувшем сезоне 17 матчей в ПФЛ за «Коломну» и забил мяч владимирскому «Торпедо». Летом игрок стал свободным агентом.