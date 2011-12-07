Баскетболист казанского «УНИКСа» Тони Джекири прибыл в Казань

Нигерийский баскетболист «УНИКСа» Тони Джекири прибыл в столицу Татарстана, об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

В минувшем сезоне спортсмен, выступающий на позиции центрового, играл в испанской «Басконии». Его средняя статистика в Евролиге: 6 очков; 4,9 подборов; 1,9 передач; 0,7 перехватов. Во внутреннем чемпионате: 6,9 очков; 4,8 подборов; 0,9 перехватов; 1,5 передач.

Напомним, что по итогам прошлого сезона команда из столицы Татарстана примет участие в розыгрыше Евролиги.