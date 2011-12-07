Максим Михайлов: Несмотря на отсутствие зрителей — атмосфера на Олимпиаде была отличная

Нападающий казанского «Зенита» и сборной России по волейболу Максим Михайлов рассказал о том, какие эмоции оставила у него «серебряная» Олимпиада в Японии, сообщается в аккаунте Олимпийского комитета России в Instagram.

«Впечатления от Олимпийских игр (ОИ) остались только положительные. Во-первых, потому что мы достигли нужного результата, ну и, во-вторых, по организации, дружелюбию, которое царило в Деревне, да и за пределами. Это одни из лучших Игр, которые за последнее время проводились. Я участвовал в четырех ОИ и в таких условиях, пандемийных, учитывая, что Игры перенеслись — все организовано классно. Атмосфера была сохранена полностью. Несмотря на то, что не было зрителей, чувствовалось, что мы находились на Олимпийских играх, и что это — особый турнир», — рассказал нападающий.

Также спортсмен отметил, что больше всего на прошедших Играх ему запомнился полуфинальный матч сборной против Бразильцев.

«Самым запоминающимся на этих Олимпийских играх стали наши игры, в которых мы принимали участие. Особенно полуфинал с Бразилией, который нам просто невероятным образом удалось перевернуть. Такие игры бывают очень редко, и они очень запоминаются, так как очень эмоциональные», — резюмировал Михайлов.

Напомним, что на прошедшей в Токио Олимпиаде российские волейболисты завоевали серебряные награды, уступив в финале французам в пятом сете.