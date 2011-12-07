Новым президентом федерации плавания РТ назначен Ренат Нугайбеков

В Казани выбрали нового президента федерации плавания Татарстана. Им стал заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» Ренат Нугайбеков.

«Для нас плавание в республике — серьезный вид спорта, наверное, локомотив того, чем мы уже долго занимаемся. Всегда говорим: быстрее, выше и сильнее. Стараемся этому следовать, больше спонсировать, чтобы была массовость, были хорошие результаты и свои высокие достижения. Инфраструктура в Татарстане — она уникальная, позволяет развивать водные виды спорта в больших масштабах. Я хочу сказать огромное спасибо всем присутствующим, в частности, работникам этого цеха», — сказал министр спорта РТ Владимир Леонов.

Министр отметил, что Татарстану есть чем гордиться в плавании, но при этом есть куда расти дальше.

«Мы применяем современные технологии, учимся и будем учиться у других регионов. Вы знаете, что мы совместно с международной федерации открыли на территории Казани еще один центр. Это тоже источник роста, там занимаются много наших ребят. И мы будем продолжать деятельность, направленную на развитие водных видов спорта», — добавил Леонов.

До этого федерацию плавания республики Татарстан возглавлял Эрик Акчурин.