«Рубин» отзаявил Хвичу Кварацхелию на матчи РПЛ

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Казанский «Рубин» отзаявил от участия в розыгрыше чемпионата России грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию, соответствующая информация опубликована на официальном сайте РПЛ.
По сообщению пресс-службы «Рубина», это сделано для того, чтобы клуб смог дозаявить новичка команды Монтассара Тальби. Сам же Хвича Кварацхелия не сможет принять участие в матче с «Химками» из-за повреждения.
Ранее сообщалось, что Кварацхелия близок к переходу в лондонский «Тоттенхэм».
Монтассар Тальби, который не так давно пришел в «Рубин», возможно сыграет в ближайшем матче с «Химками».