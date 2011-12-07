«Рубин» отзаявил Хвичу Кварацхелию на матчи РПЛ

Казанский «Рубин» отзаявил от участия в розыгрыше чемпионата России грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию, соответствующая информация опубликована на официальном сайте РПЛ.

По сообщению пресс-службы «Рубина», это сделано для того, чтобы клуб смог дозаявить новичка команды Монтассара Тальби. Сам же Хвича Кварацхелия не сможет принять участие в матче с «Химками» из-за повреждения.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия близок к переходу в лондонский «Тоттенхэм».

Монтассар Тальби, который не так давно пришел в «Рубин», возможно сыграет в ближайшем матче с «Химками».