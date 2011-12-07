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«Уфа» нашла новый источник финансирования в лице «Газпрома»

Дочерняя компания может пополнить казну уфимцев на 1 млрд рублей.

Футбольный клуб «Уфа», испытывавший финансовые сложности в последнее время, нашел нового спонсора, который пополнит бюджет команды примерно на 1 млрд рублей. Им станет «Газпром нефтехим Салават», об этом сообщает Eurostavka.

Нефтехимическая компания является дочерней компанией ООО «Газпром переработка» и располагается в городе Салават (Республика Башкортостан).

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Уфа» нашла нового спонсора, который существенно пополнит бюджет клуба.

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