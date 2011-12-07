Уремович: «Желаю удачи Самохе и Дюпе, но после игры с Хорватией»

Защитник «Рубина» Филип Уремович считает, что очная встреча россиян и хорватов в квалификации к Чемпионату мира в Катаре будет очень тяжелой. Таким мнением капитан двукратных чемпионов поделился с клубной пресс-службой перед выездной игрой казанцев с «Химками».

«По поводу вызова в национальную команду? Конечно, всегда счастлив выступать за сборную. Вызов в сборную — это большая честь для каждого игрока. Первая же игра очень тяжелая — против сборной России, она многое будет решать. Я надеюсь, что для нас она сложится хорошо», — заявил хорватский защитник.

Также Уремович добавил, что с удовольствием готов сыграть против Дюпина и Самошникова.

«Это всегда интересно, потому что ты тренируешься с этими игроками каждый день, а здесь нужно выходить против них. Желаю удачи Самохе и Дюпе, но после игры с Хорватией», — с улыбкой резюмировал капитан «Рубина».

Напомним, что в первом матче сборная России под руководством Карпина сыграет в Москве против Хорватии. Игра состоится 1 сентября. В составе национальных команд двух стран выступают трое представителей «Рубина»: вратарь Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников (Россия), а также защитник Филип Уремович (Хорватия).